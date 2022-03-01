شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. الأهلي يضرب فاركو بثلاثية شريف وأفشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم الأهلي على فاركو بثلاثة أهداف نظيفة بعد مرور 15 دقيقة من عمر المباراة التي تقام مساء اليوم الثلاثاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري.

جاءت بداية المباراة قوية سريعة للأهلي الذي سجل هدفين في أول 7 دقائق، الأول عن طريق محمد شريف في الدقيقة 3 والثاني عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة 7 فيما أهدر أحمد عبد القادر فرصة محققة لتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 10.

وأضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 13 بعد استقباله تمريرة رائعة من محمد هاني من الجبهة اليمنى بلمسة سحرية من محمد شريف وهي في طريقها لأفشة ليسددها في المرمى ببراعة.

ويتكون تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة في الوسط وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني ومحمد شريف في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من، علي لطفي وكريم فؤاد ومحمود وحيد وبيرسي تاو واليود يانج وحسين الشحات وطاهر طاهر وحسام حسن ومحمد خليفة نصير.

فيما يتكون تشكيل فاركو من، محمد صبحي في حراسة المرمى، وعبد الله بكري ورامي صبري وأحمد مودي وعزمة غومة في الدفاع وسوكاري وجيفرسون انكادا ومحمود حمادة في الوسط، وشكري نجيب وأحمد عبد العزيز وعمرو جمال في الهجوم.