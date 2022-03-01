فيديو.. الأهلى يتقدم بهدفين بمرمى فاركو فى أول 10 دقائق

القاهرة - سامية سيد - تمكن فريق الاهلى من أحراز هدفين في أول 10 دقائق بمرمى فاركو عن طريق محمد شريف و محمد مجدى " أفشة " في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الـ11 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيواجه فاركو ويتكون تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة في الوسط وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني ومحمد شريف في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من، علي لطفي وكريم فؤاد ومحمود وحيد وبيرسي تاو واليود يانج وحسين الشحات وطاهر طاهر وحسام حسن ومحمد خليفة نصير.

فيما يتكون تشكيل فاركو من، محمد صبحي في حراسة المرمى، وعبد الله بكري ورامي صبري وأحمد مودي وعزمة غومة في الدفاع وسوكاري وجيفرسون انكادا ومحمود حمادة في الوسط، وشكري نجيب وأحمد عبد العزيز وعمرو جمال في الهجوم.