شكرا لقرائتكم خبر عن عبد ربه: لو مورينيو درب الإسماعيلي لن يفيد ..الأزمة في اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق مستوى لاعبي الإسماعيلي، قائلا إنه السبب في الوصول لهذا المستوى والتراجع في النتائج و الأداء.

تابع عبد ربه في تصريحات لقناة اون تايم سبورتس "لو جبت جوزيه مورينيو يدرب الإسماعيلي لن يفيد ..الأزمة في اللاعبين وهم المسئولون عن عودة الإسماعيلي لمستواه ، ولن يفيد أي مدرب في الوقت الحالي".

وسقط نادى الإسماعيلى في فخ التعادل الإيجابى مع مصر المقاصة بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الكلية الحربية بالقاهرة بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري.

بهذه النتيجة رفع نادى الإسماعيلى رصيده إلى 4 نقاط في المركز الأخير، من 11 مباراة تعادل في 4 لقاءات وخسر 7 مباريات ولم يتذوق طعم الفوز، في المقابل رفع مصر المقاصة رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس عشر من 11 مباراة فاز في مباراة وتعادل في 6 مواجهات وخسر 4 مباريات.

ودخل الإسماعيلى بتشكيل مكون من: عمر رضوان في حراسة المرمي وعصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد دسوقي في خط الدفاع ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد مخلوف وعبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي وأحمد مصطفي في خط الوسط ودييجو فرندناو في خط الهجوم.