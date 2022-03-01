شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الإسماعيلي والمقاصة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط الإسماعيلى في فخ التعادل الإيجابى مع مصر المقاصة بهدفين لمثلهما، في المباراة المثيرة التي أقيمت بينهما على استاد الكلية الحربية بالقاهرة بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري.

سجل عبد الرحمن مجدى هدف الإسماعيلى في الدقيقة 14 بعد مجهود كبير من أحمد مدبولى الذى ضغط على مدافع مصر المقاصة واستخلص الكرة وقدم عرضية رائعة ليقابلها عبد الرحمن مجدى بتسديدة في الشباك.

وأضاف أحمد مدبولى الهدف الثانى للدراويش في الدقيقة 36 بعد خطأ كبير من محمد مجدى حارس مصر المقاصة بعدما شتت الكرة بشكل خاطئ، لتصدم بفرناندو وتأتى لأحمد مدبولى الذى وضعها بكل سهولة في الشباك الخالية.

وبعد 12 ثانية من بداية الشوط الثانى قلص محمود فهمى النتيجة للمقاصة بالهدف الأول بعدما استلم عرضية على صدره ووضعها من تحت عمر رضوان.

وتعادل النيجيري رشيد أحمد للمقاصة في الدقيقة 55 بعد عرضية متقنة من كريم حلاوة ليحولها رشيد في شباك الإسماعيلى.

وأهدر الإسماعيلى ركلتى جزاء، الأولى عن طريق عصام صبحى في الدقيقة 62 بعدما تصدى لها محمد مجدى بسهولة، بعدما احتسب محمد الصباحى ركلة الجزاء بعد لمس رشيد أحمد المرة بيده في منطقة جزاء المقاصة، والثانية عن طريق عبد الرحمن مجدى في الدقيقة 83 بعدما أطاح بها فوق العارضة.

وألغت تقنية الفيديو هدفا ثانيا لعبد الرحمن مجدى بعدما أكدت وجود تسلل على دييجو فرناندو الذى اشترك في الكرة قبل وصولها لعبد الرحمن مجدى الذى وضعها في الشباك.

بهذه النتيجة رفع نادى الإسماعيلى رصيده إلى 4 نقاط في المركز الأخير، من 11 مباراة تعادل في 4 لقاءات وخسر 7 مباريات ولم يتذوق طعم الفوز، في المقابل رفع مصر المقاصة رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس عشر من 11 مباراة فاز في مباراة وتعادل في 6 مواجهات وخسر 4 مباريات.

ودخل الإسماعيلى بتشكيل مكون من: عمر رضوان في حراسة المرمي وعصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد دسوقي في خط الدفاع ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد مخلوف وعبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي وأحمد مصطفي في خط الوسط ودييجو فرندناو في خط الهجوم.