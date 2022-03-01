الامارات | طبيب ألماني يصدم الأهلي المصري.. هذه حالة عضلة قلب بانون!

شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب ألماني يصدم الأهلي المصري.. هذه حالة عضلة قلب بانون! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صدم الطبيب الألماني المشرف على الحالة الصحية للمدافع المغربي بدر بانون، النادي الأهلي المصري، بعدما كشف عن حاجة اللاعب إلى الراحة حتى نهاية شهر مارس الجاري إذ ما زال يعاني من التهابات على عضلة القلب، بحسب موقع "بطولات".

وكان بدر بانون قد عانى من مضاعفات فيروس كورونا الذي أصيب به مرتين في الفترة الماضية وتسببت في ابتعاده عن الملاعب نحو شهرين وغاب بسببه عن كأس العالم للأندية التي حل فيها ثالثاً على حساب الهلال السعودي.

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