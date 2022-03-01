الامارات | لجنة الانضباط باتحاد الكرة تفرض غرامات مالية على الشارقة والوصل وشباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط باتحاد الكرة تفرض غرامات مالية على الشارقة والوصل وشباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم الثلاثاء اجتماعا برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وعبدالله الحمادي، وسلمان الطويل، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.

ونظرت اللجنة في تقرير حكم المباراة التي جمعت بين فريقي الشارقة والوصل في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة، وقررت فرض غرامة مالية على كل من الوصل والشارقة قدرها تسعة ألاف درهم، لحصول لاعبي كل فريق على ستة إنذارات في المباراة الواحدة، كما عاقبت نادي الشارقة بعقوبة مالية قدرها عشرون ألف درهم لنزول جماهيره لأرض ملعب المباراة.

وعاقبت نادي الوحدة بعقوبة لفت النظر لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، وذلك بدخول أحد الإداريين من غير المخولين إلى غرفة تبديل الملابس، وذلك في الدور والبطولة ذاتهما.

ووجهت لجنة الانضباط عقوبة الإنذار لنادي الشارقة وتغريمه مبلغ وقدره ثلاثون ألف درهم، لتلفظ جماهيره على ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي بألفاظ غير مقبولة، كما فرضت غرامة مالية على نادي شباب الأهلي قدرها أربعون ألف درهم لحصول لاعبيه على 8 إنذارات في المباراة التي جمعت الفريقين في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين.

وقررت اللجنة خسارة فريق لافال يونايتد لمباراته أمام فريق ريجينال في الجولة الماضية من دوري الدرجة الثانية بنتيجة ( 0 – 3 ) وتحمله تكاليف الحكام، بسبب تخلفه عن حضور المباراة وعدم استكمال الحد الأدنى من الفحوصات.

وفرضت غرامة مالية على نادي خورفكان قدرها ألف درهم لعدم توفيره العدد الكافي من رجال الأمن، كما عاقبت نادي الحمرية بعقوبة لفت النظر لمخالفته بروتوكول المباريات في مسابقة دوري الشباب تحت 21 سنة، وقررت إيقاف حميد خميس سعيد لاعب عجمان أربع مباريات وتغريمه مبلغ وقدره أربعة ألاف درهم، للاعتداء على لاعب الفريق المنافس في الوجه وبدون كرة، وذلك في مسابقة دوري الشباب تحت 19 سنة.

واتخذت لجنة الانضباط قرارها بفرض غرامة مالية على نادي الذيد قدرها ألف وخمسمائة درهم، لحصول لاعبيه على ستة إنذارات في المباراة الواحدة في مسابقة دوري الناشئين تحت 16 سنة، كما وجهت عقوبة لفت النظر لنادي البطائح والمدام لمخالفتهما بروتوكول عمليات المباريات في مسابقتي دوري الأشبال تحت 13 سنة ( ب، ج ).

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