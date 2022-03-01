الامارات | تسديدة غوستافو تمنح شباب الأهلي فوزا ثمينا على الوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدة غوستافو تمنح شباب الأهلي فوزا ثمينا على الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق شباب الأهلي، فوزا بشق الأنفس على الوحدة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد راشد في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس رابطة المحترفين لكرة القدم.

وعان شباب الأهلي أمام الوحدة الذي قرر مدربه الفرنسي، غريغوري، أن يخوض المواجهة بمجموعة من اللاعبين الشبان الذين دفع بهم في تلك المواجهة، مُفضلا أن يمنح الراحة لنجومه الكبار، أمثال إسماعيل مطر، عمر خريبين، وجواو بيدرو، وادريان سيلفا، ومارتنيز، والذين يعانون الإرهاق.

وانتظر شباب الأهلي حتى الدقيقة 80 ليتمكن لاعبه البديل البرازيلي،غوستافو أولفيرا من تسجيل هدف اللقاء الوحيد.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي.

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