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الامارات | لاعبة سودانية تروج لحملة "أديداس" الجديدة

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منصور السندي - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبة سودانية تروج لحملة "أديداس" الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع "البوابة" السودانية بأن شركة أديداس الألمانية المختصة ببيع المعدات والملابس اختارت اللاعبة البريطانية من أصل سوداني أسماء البدوي ضمن حملتها للاحتفاء بالمرأة من خلال شعار "لا شيء مستحيل"!.

وقالت رئيسة التسويق العالمي في "أديداس" فيكي فري: "تسعى أديداس من خلال حملتها الجديدة إلى تشكيل مجتمع قوي ومتنوع من خلال لاعبات نجحن في تغيير اللعبة".
وذكرت أديداس أنها اختارت الاحتفاء بالنساءِ المؤثرات في والأزياء والثقافة، ومن ضمنهن أسماء البدوي.

وكانت أسماء البدوي قد نجحت في عام 2014 في إلغاء الحظر الذي كان قد فرضه الاتحاد الدولي لكرة السلة على لاعبات كرة السلة للمحترفات بعدم ارتداء الحجاب.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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