شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعاين أرض الملعب ويحيي الجماهير قبل مباراة فاركو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثقت الصفحة الرسمية للنادي الأهلى عبر موقع تويتر، لحظة نزول الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للقلعة الحمراء، إلى أرض الملعب لمعاينته وإلقاء التحية للجماهير المتواجدة في الملعب، قبل انطلاق مباراة فريقه أمام فاركو، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويتكون تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة في الوسط وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني ومحمد شريف في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من، علي لطفي وكريم فؤاد ومحمود وحيد وبيرسي تاو واليود يانج وحسين الشحات وطاهر طاهر وحسام حسن ومحمد خليفة نصير.

فيما يتكون تشكيل فاركو من، محمد صبحي في حراسة المرمى، وعبد الله بكري ورامي صبري وأحمد مودي وعزمة غومة في الدفاع وسوكاري وجيفرسون انكادا ومحمود حمادة في الوسط، وشكري نجيب وأحمد عبد العزيز وعمرو جمال في الهجوم.



موسيماني يحي الجماهير فى الملعب