شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: الإصابات وراء تراجع نتائج البنك.. وسعداء بالفوز الهام أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد جلال المدير الفني لنادي البنك الأهلي أن الإصابات كانت السبب في عدم تحقيق الفوز في أكثر من مباراة مؤخراً ، بسبب كثرة الإصابات والغيابات ، ولكن الفوز أمام الجونة اليوم أعاد للفريق الثقة.

تابع خالد جلال في تصريحات لقناة أون تايم سبورت أن الفوز على فريق الجونة على ملعب الأخير ، فوز مهم للغاية وثلاث نقاط غالية ، ونلعب مبارياتنا للفوز.

نجح فريق البنك الأهلى في الفوز علي مضيفه الجونة 2-1 فى المباراة التي جمعت الفريقين علي استاد خيري بشارة ، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري.

تقدم للجونة سيف العجوز في الدقيقة 22 من زمن اللقاء، ونجح البنك الأهلي في العودة سريعا وأدرك هدف التعادل بعدها بأربع دقائق ، عن طريق محمود السيد في الدقيقة 26، ونجح كريم بامبو في أحراز الهدف الثاني لفريقه أمام الجونة في الدقيقة 72 .

وبهذه النتيجة ، يقفز البنك الأهلي إلي المركز الثامن برصيد 14 نقطة جمعهم من 4 انتصارات وتعادلين وخمسة هزائم، ونجح لاعبوه تحت قيادة مدربهم خالد جلال في تسجيل 11 هدف بينما سكنت شباكه نفس عدد الأهداف.

بينما هبط الجونة إلي المركز العاشر برصيد 14 نقطة فى جدول المسابقة، جمعها من 10 مباريات، حيث حقق أربع انتصارات وتعادلين وتلقى أربع هزائم، ونجح لاعبوه تحت قيادة مدربهم رضا شحاته في تسجيل 8 أهداف وسكنت شباكهم 10 أهداف.