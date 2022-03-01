شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يعالج أخطاء دفاع الزمالك قبل مواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أسامة نبيه مدرب عام الزمالك والمدير الفنى المؤقت بعد رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون، على تصحيح أخطاء خط دفاع الفريق قبل مواجهة فيوتشر المقرر لها غدًا الأربعاء.

وقام نبيه بمنح مدافعى الفريق بعض التعليمات لتنفيذها خلال المران الختامى الذى أقيم على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، كما شدد على ضرورة التركيز فى التمركز فى الحالات الدفاعية والكرات المرتدة.

ويدخل نادي الزمالك مواجهة من العيار الثقيل وهامة عندما يستضيف نظيره فيوتشر في الثامنة من مساء غدا علي استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدورى، في لقاء صعب للفريقين خاصة الزمالك الذي يسعى لاعبوه وجهازه الفني المؤقت الجديد بقيادة أسامة نبيه لحصد الثلاث نقاط وتحسين النتائج بعد تدهور مستوى ونتائج الفريق علي المستوى الدولي والمحلي تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى، برصيد 19 نقطة بعدما خاض 9 مباريات، حقق الفوز فى 6 وخسر مباراتين وتعادل فى واحدة، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 9.

ويحتل فريق فيوتشر المركز السادس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حيث فاز فيوتشر في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مثلها، وسجل لاعبو فيوتشر 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 9.