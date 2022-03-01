شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن شوقى: مباراة الأهلي وصن داونز بجنوب إفريقيا يوم 12 مارس القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن شوقي نجم الأهلي السابق أن مباراة الفريق الأحمر ضد صن داونز المقرر إقامتها في جنوب إفريقيا ستقام يوم 12 مارس الجاري وليس يوم 11 من الشهر نفسه كما يتردد.

قال شوقي في تصريحات للاستديو التحليلي لقناة الأهلي إنه تواصل مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي وأكد له أن الموعد الصحيح لمباراة صن داونز هو يوم 12 وليس 11 من شهر مارس الجاري.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيواجه فاركو مساء اليوم الثلاثاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويتكون تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة في الوسط وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني ومحمد شريف في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من، علي لطفي وكريم فؤاد ومحمود وحيد وبيرسي تاو واليود يانج وحسين الشحات وطاهر طاهر وحسام حسن ومحمد خليفة نصير.

فيما يتكون تشكيل فاركو من، محمد صبحي في حراسة المرمى، وعبد الله بكري ورامي صبري وأحمد مودي وعزمة غومة في الدفاع وسوكاري وجيفرسون انكادا ومحمود حمادة في الوسط، وشكري نجيب وأحمد عبد العزيز وعمرو جمال في الهجوم.