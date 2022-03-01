شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: باتشيكو وكوبر خارج حساباتنا.. ولن نجدد عقد لاعب بسبب شعبيته فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير مرتضي المشرف على الكرة بنادي الزمالك تفاصيل مفاوضات ناديه مع المدرب الأجنبي الذي سيتولى المهمة خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال أمير مرتضي في تصريحاته لبرنامج "في الملعب وأنت سايق مع إبراهيم فايق" على إذاعة ميجا اف ام: ""باتشيكو ليس في حساباتنا، هناك قضية بينه وبين النادي نحاول حلها وديا، لا نريد خلط الأمور، هذا قد يؤثر سلبا على الفريق، هيكتور كوبر ليس في حساباتنا، من الشرف ذكر اسمه، لكننا تواصلنا معه منذ سنوات ورد بأنه اعتزل تدريب الأندية، أكثر من فريق مصري وسعودي تواصل معه من قبل".

تابع: "نتحدث عن 7 أو 8 أسماء مرشحة لقيادة الفريق. لابد أن يكون المدرب لديه شخصية قوية وله دوافع وله تاريخ.. ندور في دائرة مفرغة منذ سنوات، فلان رحل فلنعيد فلان.

لضيق الوقت نجري الاجتماعات الآن عبر الإنترنت ونتحدث في كل الأمور وكل التفاصيل، ليس شرطا أن ينجح مدرب مع الفريق بسبب أنه نجح قبل سنوات طويلة. يفضل أن يكون خبيرا في الكرة الإفريقية".

أوضح أمير مرتضى : ‎"لا يوجد فريق في العالم يتدرب بـ 37 لاعبا من ضمنهم حارسين فقط..و لا أستطيع القول هذا خطأ كارتيرون أم اللجان السابقة، قد يكون المدرب فقد السيطرة على اللاعبين، لكن هناك أشياء لا علاقة له بها، مثل انتهاء عقود 11 لاعبا نهاية الموسم الجاري، ونظريا هؤلاء ليسوا مركزين مع الفريق.

وعن رحيل محمد صبحي شدد المشرف على الكرة بنادي الزمالك : "لو موجود سأستخدمه للضغط على بقية الحراس، عقود لاعبي الزمالك من الأعلى في إفريقيا مثل الأهلي وبيراميدز، لا يجوز للاعب في النادي أن يقول أنا أضحي من أجل الفريق، العقود في الفريق أرقامها تقترب مما يحصل عليه اللاعبون في الخليج، لابد من تقنين موضوع العقود في مصر".

أردف: "لن أجدد عقد لاعب بسبب شعبيته أو جماهيريته.. لا نريد الحديث عن الماضي، لا يجوز القول إن فلانا جلب الدوري قبل سنوات أن توج بلقب كذا قبل سنوات، أنا ضد هذا، هذه لعبة جماعية وليست فردية..الزمالك أكبر من أي فرد فيه..وقال كان من الوارد ألا تكون هناك مشكلة خاصة بالعقود، وقتها لو كانت النتائج سلبية كان الإدارة ستتخذ موقفا حاسما وتجدد دماء الفريق، كيف أدفع 300 مليون جنيه في الموسم وأتوج ببطولة وأخسر أخرى؟ هناك طموح للجمهور".‎