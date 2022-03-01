شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد وصول فريق الأهلي إلى استاد الإسكندرية لمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريق الأهلى لملعب الإسكندرىة قبل قليل، لخوض اللقاء المرتقب الليلة لأبناء القلعة الحمراء أمام فاركو في مباراة الجولة 11 من عمر المسابقة المحلية.

تربع النادي الأهلي على عرش أقوى خطوط الهجوم في الدوري العام، برصيد 23 هدفاً، وذلك على الرغم من أن الفريق الأحمر يعتبر أقل فرق المسابقة خوضاً للمباريات برصيد 8 جولات فقط حتى الآ

ويأتي فريق بيراميدز وسموحة في المركز الثاني بالتساوي كثاني أقوى خط هجومي في الدوري العام برصيد 18 هدفاً لكل فريق، بينما يحتل نادي الزمالك المركز الثالث برصيد 17 هدفاً، وفي المركز الرابع يأتي الاتحاد السكندري برصيد 16 هدفاً، ثم النادي المصري برصيد 14 هدفاً في المركز الخامس، ويليه فيوتشر في المركز السادس برصيد 13 هدفاً.

ويعد النادي الإسماعيلي هو أضعف خط هجوم في جدول مسابقة الدوري العام حتى الآن، حيث اكتفى لاعبو الدراويش بإحراز 3 أهداف فقط خلال 10 جولات خاضها الفريق الأصفر.



الأهلى يصل لملعب الإسكندرى (1)



الأهلى يصل لملعب الإسكندرى (2)



الأهلى يصل لملعب الإسكندرى (3)



الأهلى يصل لملعب الإسكندرى (4)



الأهلى يصل لملعب الإسكندرى (5)



الأهلى يصل لملعب الإسكندرى (6)



الأهلى يصل لملعب الإسكندرى (7)



الأهلى يصل لملعب الإسكندرى (8)