شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة ألوان تهدد مباراة الأهلي وفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترض محمد معروف حكم مباراة الأهلي وفاركو على ارتداء الأول القميص الأحمر بسبب تعارضه مع ألوان الثانى وذلك قبل قليل من المواجهة التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري.

ورفض معروف لعب الأهلي المباراة بالقميص الأحمر بسبب تعارضه مع لون فريق فاركو البرتقالي، لذا استقر الأهلي على لعب المباراة بالزي البديل المكون من القميص والشورت الأسود، بينما تنازل فريق فاركو عن ارتدا الشورت الأسود مع القميص البرتقالي على أن يرتدي الشورت الأبيض خلال المباراة، لتدارك الأزمة.

ويتكون تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة في الوسط وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني ومحمد شريف في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من، علي لطفي وكريم فؤاد ومحمود وحيد وبيرسي تاو واليود يانج وحسين الشحات وطاهر طاهر وحسام حسن ومحمد خليفة نصير.

فيما يتكون تشكيل فاركو من، محمد صبحي في حراسة المرمى، وعبد الله بكري ورامي صبري وأحمد مودي وعزمة غومة في الدفاع وسوكاري وجيفرسون انكادا ومحمود حمادة في الوسط، وشكري نجيب وأحمد عبد العزيز وعمرو جمال في الهجوم.