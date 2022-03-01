شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات اليد يهزمن جامبيا فى البطولة الأفريقية و يتأهلن لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز منتخب ناشئات كرة اليد مواليد 2004 على نظيره جامبيا، بنتيجة 57/11 ، فى ثالث مواجهاته ببطولة أفريقيا المقامة بغينيا فى نسختها الـ17، ليتأهل إلى بطولة العالم بجورجيا ومن المقرر أن يلتقى الجزائر الخميس وغينيا الجمعة المقبل.

ونجح منتخب ناشئات كرة اليد فى الفوز بأول مبارياته على يراليون بنتيجة 70 / 12 فى أول مواجهات البطولة قبل ملاقاة غينيا بيساو فى ثان مواجهاته أمس الاثنين و التى إنتهت بفوز منتخبنا الوطنى بنتيجة 78/7.

منتخبنا الوطنى المصرى للناشئات مواليد 2004 خاض معسكر ا تدريبيا فى بولندا وخاض الفريق عددا من المباريات الودية، حقق الفوز على فريق سيدات JELENIA GORA البولندى بنتيجة 37 - 28 و حقق الفوز على فريق Görlitzer HC الألماني بنتيجة 36 - 18 و اليوم اختتم الفريق الوطنى الفوز على نادى LEGNICA البولندى بنتيجة 33 - 25.

ويضم جهاز منتخبنا الوطنى المصرى للناشئات فى بطولة أفريقيا : محمد فرغلى مدير فنى - شريف الشامى مدرب عام - أبو بكر صلاح الدين مدرب حراس مرمى - محمد سليمان محلل اداء فنى - كابتن شيرين منصور مدير ادارى ودكتورة منة الله بدوى اخصائية علاج طبيعى.

وتضم قائمة اللاعبات: جنى صلاح - مريم محمد - فاطمة محمود - جهاد وائل - جود احمد - لبنى اشرف - ملك احمد - ملك هشام - منة الله الحناوي - نادين طارق - نوال خليل - رانا العربي - شروق محمود - تقى كامل و ينضم لقائمة الفريق فى غينيا الثلاثى كنزي حاتم - لوجين اسامة - مريم عمر و اللاتى تم تصعيدهن مع المنتخب الوطنى للشابات مواليد 2002 لخوض منافسات بطولة افريقيا للشابات.