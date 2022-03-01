شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل فاركو ضد الأهلي.. الغزال ونجيب يقودان الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق فاركو تشكيل فريقه الذي سيواجه الأهلي مساء اليوم الثلاثاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويتكون تشكيل فاركو من، محمد صبحي في حراسة المرمى، وعبد الله بكري ورامي صبري وأحمد مودي وعزمة غومة في الدفاع وسوكاري وجيفرسون انكادا ومحمود حمادة في الوسط، وشكري نجيب وأحمد عبد العزيز وعمرو جمال في الهجوم.

بينما يتكون تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة في الوسط وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني ومحمد شريف في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من، علي لطفي وكريم فؤاد ومحمود وحيد وبيرسي تاو واليود يانج وحسين الشحات وطاهر طاهر وحسام حسن ومحمد خليفة نصير.