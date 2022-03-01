شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضي: عودة ساسى "بشروط".. وطارق حامد لاعب "راجل" وإصابته صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير مرتضي المشرف على الكرة بنادي الزمالك حقيقة مفاوضاتهم لعودة التونسي فرجاني ساسي إلى صفوف الفريق الابيض في الموسم المقبل.

وقال أمير مرتضي في تصريحات لبرنامج "في الملعب وأنت سايق مع إبراهيم فايق" المذاع على ميجا اف ام : ""لو لا يزال ساسي محافظا على مستواه وسيقدم إضافة، ولو العناصر الموجودة في مثل مركزه أقل منه في المستوى، قد نفكر في ضمه لو كان أفضل المتاحين.

أوضح أمير مرتضي المشرف على الكرة بنادي الزمالك : لن نجري صفقة عاطفية، ساسي أخي، لكننا نتعامل باحترافية وهو أيضا يتعامل بالمثل.

شدد المشرف على الكرة بنادي الزمالك "طارق حامد تعرض لحملة كبيرة جدا في الفترة الأخيرة، اللاعب مصاب إصابة قوية حدثت أمامي في المران، لو حدثت لأي لاعب آخر كانت ستضره أكثر، لكن طارق ما شاء الله يتدرب جيدا ويهتم بصحته، لا يتمارض ولا يفتعل مشكلة ولا يطلب مالا متأخرا ولا أي شيء، هذه شهادة أمام الله وأمام الجمهور".

تابع امير مرتضى منصور"نحن في مرحلة ترتيب البيت من الداخل، هذه فاتورة الموسم الماضي، سنقدم أفضل شيء للفريق والجمهور.. التعليمات التي وصلتني، افعل الصحيح سواء النتيجة ستظهر الآن أم لا.