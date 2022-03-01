شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتقدم على المقاصة بثنائية نظيفة في الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الإسماعيلى الشوط الأول متقدما على مصر المقاصة بهدفين نظيفين، في المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد الكلية الحربية بالقاهرة بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري.

سجل عبد الرحمن مجدى هدف الإسماعيلى في الدقيقة 14 بعد مجهود كبير من أحمد مدبولى الذى ضغط على مدافع مصر المقاصة واستخلص الكرة وقدم عرضية رائعة ليقابلها عبد الرحمن مجدى بتسديدة في الشباك.

وأضاف أحمد مدبولى الهدف الثانى في الدقيقة 36 بعد خطأ كبير من محمد مجدى حارس مصر المقاصة بعدما شتت الكرة بشكل خاطئ لتصدم بفرناندو وتأتى لأحمد مدبولى الذى وضعها بكل سهولة في الشباك الخالية.

وألغت تقنية الفيديو هدفا ثانيا لعبد الرحمن مجدى بعدما أكدت وجود تسلل على دييجو فرناندو الذى اشترك في الكرة قبل وصولها لعبد الرحمن مجدى الذى وضعها في الشباك.

ودخل الإسماعيلى بتشكيل مكون من: عمر رضوان في حراسة المرمي وعصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد دسوقي في خط الدفاع ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد مخلوف وعبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي وأحمد مصطفي في خط الوسط ودييجو فرندناو في خط الهجوم.

يرفع الإسماعيلى شعار أكون أو لا أكون، بحثاً عن الفوز الاول للدراويش فى دورى هذا الموسم لتصحيح المسار فى الظهور الثانى لمدرب الدراويش حمد إبراهيم الذى تولى المهمة خلفا للمدرب الراحل خوان براون.

فقد فريق الإسماعيلى 27 نقطة فى أول 10 جولات بمسابقة الدورى العام بالموسم الحالى حيث لم يحصد الدرايش سوى ثلاثة نقط فقط احتل بهما المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، وسجل الدراويش ثلاثة أهداف فقط ليس من بينها أهداف على ملعبه وتلقت شباكه 14 هدف وهى أسوأ بداية للاسماعيلى فى تاريخ مشاركاته بالدوري، ويعد الفريق الاصفر هو الفريق الوحيد الذى لم يحقق الفوز حتى الان فى المسابقة.