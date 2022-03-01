شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة مصر للكونغ فو تصل القاهرة بعد المشاركة فى البطولة الدولية بروسيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل شريف مصطفى، رئيس الاتحادين المصرى والأفريقى ونائب رئيس الاتحاد الدولى للووشو كونغ فو، بعثة مصر للووشو كونغ فو فى مطار القاهرة الدولى قادمة من موسكو بعد انتهاء فعاليات البطولة الدولية «Moscow wushu star» التى أقيمت فى روسيا خلال الفترة من 22 إلى 28 فبراير، وحصد فيها الفراعنة 11 ميدالية متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية و4 فضية و3 برونزية.

وأعرب شريف مصطفى عن سعادته من نتائج البعثة التى تحققت خلال البطولة بعدد 11 ميدالية متنوعة كما أشاد بالمظهر المشرف لجميع أعضاء البعثة الممثلة فى العقيد الكيلانى فاروق الكيلانى مشرف البعثة، وليد أبو هيسة حكم دولي، نصر إبراهيم سالم مدير ومدرب البعثة، و6 لاعبين وهم: كريم شهيب، السيد عبده، محمد إبراهيم، يوسف العجمي، محمد عادل حمودة، كارمن حمودة.

وصرح شريف مصطفى أنه كان يتابع أخبار البعثة المصرية لحظه بلحظه والاطمئنان عليهم من خلال الاتصال برئيس البعثة حتى العودة إلى أرض الوطن كما تقدم بخالص الشكر والتقدير إلى السفير نزيه النجارى سفير مصر بروسيا على حفاوة الاستقبال والاهتمام بالبعثة المصرية خلال تواجدها فى موسكو.

وجاءت نتائج البعثة المصرية كالتالى : اللاعبة كارمن عادل رشاد مركز أول وميدالية ذهبية ساندا فى منافسات مرحلة مواهب تحت 11سنة، وحصد كريم إبراهيم شهيب فى مرحلة العموم 3 ميداليات متنوعة بواقع ميداليتين فضيتين فى الأساليب وميدالية ذهبية فى قتال متلاحم «تواى شو» فى أسلوب النسر.

وفاز اللاعب نصر إبراهيم سالم فى مرحلة العموم بثلاث ميداليات بواقع ميداليتين ذهبيتين فى الأساليب وميدالية فضية فى ميزان 90 كجم «تواى شو »، ومحمد محمود ميدالية برونزية ومركز ثالث فى مرحلة شباب 20 سنة فى أسلوب ساندا، واللاعب السيد أيمن عبده ميدالية فضية فى مرحلة شباب 20 سنة فى أسلوب ساندا.

وحصد اللاعب محمد عادل رشاد المركز الثالث والميدالية البرونزية فى أسلوب ساندا ضمن مرحلة ناشئين تحت 17سنة، واللاعب يوسف السعيد العجمى المركز الثالث والميدالية البرونزية فى أسلوب ساندا فى مرحلة الناشئين تحت 17سنة.