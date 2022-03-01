الإسماعيلي يواصل سلسلة "اللافوز" بالتعادل مع المقاصة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تعادل نادي الإسماعيلي مع نظيره مصر المقاصة، بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة 11 من دوري WE المصري.

وتقدم الإسماعيلي بثنائية نظيفة بهدفين عن طريق عبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي في الدقيقتين 14 و36 من عمر اللقاء.

وتمكن مصر المقاصة من التعادل في الشوط الثاني عن طريق محمود فهمي ورشيد أحمد في الدقيقتين 46 و56 من عمر اللقاء.

وأهدر نادي الإسماعيلي ركلتي جزاء عن طريق عصام صبحي وعبد الرحمن مجدي في الدقيقتين 62 و89 من عمر المباراة.

واستمرت سلسلة اللافوز لصالح نادي الإسماعيلي، حيث أصبحت هذه المباراة رقم 11 التي لم يتذوق فيها الدراويش طعم الفوز.

وبقى الإسماعيلي متذيلاً لجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، بينما رفع المقاصة رصيده إلى النقطة 9 في المركز الخامس عشر.

تفاصيل المباراة

استطاع عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي من التقدم في النتيجة لصالح الدراويش، بعدما حول تمريرة رائعة وصلت له من أحمد مدبولي، ليحولها إلى داخل الشباك في الدقيقة 14 من عمر المباراة.

وألغى حكم اللقاء هدفاً لنادي الإسماعيلي في الدقيقة 17 من زمن اللقاء، بعد أن سدد مدبولي كرة قوية في اتجاه المرمى ولكنها اصطدمت في زميله دوريجاراي الذي كان يقع في وضعية تسلل قبل أن يحولها إلى داخل الشباك.

واستغل أحمد مدبولي لاعب الإسماعيلي، خطأ حارس مصر المقاصة الذي اندفع لإخراج الكرة ولكنها اصطدمت في جسد دوريجاراي لتعود مرة إلى مدبولي الذي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء، لتسكن الشباك الخالية في الدقيقة 36 من عمر المباراة.

وعاد الحكم إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحة الهدف، حيث طلب لاعبو المقاصة احتساب خطأ ضد لاعب الإسماعيلي دوريجاراي تجاه حارس المقاصة، ولكن الحكم احتسب الهدف لصالح الدراويش.

ومع بداية الشوط الثاني، لعب أتولا جوزيف كرة عرضية من جهة اليسار حاول باهر المحمدي إبعادها ولكن الكرة وصلت إلى محمود فهمي على حدود منطقة الـ6 ياردات، فاستلم الأخير الكرة بشكل رائع على الصدر ثم سدد كرة قوية سكنت المرمى.

ونجح المقاصة في إدراك هدف التعادل، بعدما لُعبت كرة عرضية من جهة اليسار أبعدها الحارس عمر رضوان بشكل خاطيء لتصل الكرة إلى كريم حلاوة الذي مرر كرة أرضية قابلها رشيد أحمد بتسديدة من على حدود منطقة الـ6 ياردات سكنت منتصف المرمى.

وحصل الإسماعيلي على ركلة جزاء بعد لمسة يد على رشيد أحمد لاعب مصر للمقاصة داخل منطقة الجزاء.

وأهدر عصام صبحي لاعب الإسماعيلي ركلة الجزاء، بعدما سدد الكرة ضعيفة ليمسك بها محمد مجدي حارس المقاصة.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء أخرى لنادي الإسماعيلي في الدقيقة 87 من عمر اللقاء، بعدما توجه لتقنية الفيديو للتأكد من وجود خطأ على مدافع المقاصة ضد لاعب الإسماعيلي.

وأهدر عبد الرحمن مجدي ركلة الجزاء بصورة غريبة، بعدما سدد لاعب الإسماعيلي الكرة أعلى المرمى.