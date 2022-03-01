تشكيل الأهلي.. ميكيسوني يقود الهجوم أمام فاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة فاركو في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفا على فاركو في إستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وشهد تشكيل الأهلي تواجد الموزمبيقي لويس ميكيسوني في الخط الهجومي، فيما تم الاحتفاظ بالمالي أليو ديانج على مقاعد البدلاء.

ويشارك المدافع رامي ربيعة بشكل أساسي في ظل غياب أيمن أشرف، بدر بانون وياسر إبراهيم للإصابة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية.

وسط الهجوم: لويس ميكيسوني، محمد مجدي أفشة، أحمد عبدالقادر.

وفي الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي، حسام حسن، أليو ديانج، حسين الشحات، محمود وحيد، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، محمد خليفة نصير.

وتم استبعاد مصطفى شوبير ومحمد محمود من المباراة.

ويدخل الأهلي مباراة فاركو ولديه 22 نقطة جمعهم من 8 مباريات خاضها في بطولة الدوري حتى الآن، حيث فاز في سبع مباريات وتعادل في لقاء وحيد.

وعلى الجانب الآخر، يأتي فاركو في المرتبة السابعة بجدول الترتيب وفي جعبته 15 نقطة من 10 مباريات، حيث حقق خمسة انتصارات مقابل تلقي خمس هزائم.