البنك الأهلي يعاقب الجونة في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - قلب البنك الأهلي تأخره بهدف أمام الجونة إلى فوز بنتيجة (2-1) في الجولة 11 من منافسات الدوري المصري.

سجل سيف العجوز هدف الجونة في الدقيقة 22، وفي الدقيقة 26 أدرك محمود السيد التعادل للبنك الأهلي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل (1-1).

وفي الدقيقة 72 أحرز كريم بامبو هدف فوز البنك الأهلي ليهدي فريقه فوزا ثمينا.

بهذا الفوز تقدم البنك الأهلي إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، وهو نفس رصيد الجونة صاحب المرتبة العاشرة.

تشكيل الجونة:

حارس المرمى: إسلام طارق.

خط الدفاع: عمرو طارق - محمد نجيب - عمرو السعداوي - آلان كيامبادي.

خط الوسط: نور السيد - سيف العجوز - إسلام محارب - محمد الشبراوي.

خط الهجوم: إسلام عبد النعيم - خالد قمر.

تشكيل البنك الأهلي:

حارس المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: أمير مدحت - أحمد ياسين - إسحاق يعقوبو - أسامة إبراهيم.

خط الوسط: محمود سيد - أحمد سعيد- محمد هلال- محمد بسيوني.

خط الهجوم: ناصر منسي وفادي فريد.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة 6 تشهد أول فرصة خطيرة بعدما كاد الجونة يفتتح التسجيل عن طريق إسلام محارب الذي أطلق تسديدة مباغتة بالقرب من خط المرمى لكن محمود الزنفلي تصدى لها.

محاولة جديدة من الجونة في الدقيقة 9، إسلام عبد النعيم يسدد كرة قوية من خارج المنطقة لكن الزنفلي يتصدى لها مجددا.

تسديدة خطيرة من محمد الشبراوي لاعب الجونة في الدقيقة 15 من داخل المنطقة لكن تمر بجوار القائم.

البنك الأهلي كان قريبا من استقبال هدف بالخطأ بعد إبعاد خاطئ من الدفاع لكن الزنفلي نجح في التصدي للكرة.

وفي الدقيقة 22 سجل سيف العجوز لاعب الجونة هدف الافتتاح، حيث وصلته الكرة أمام المرمى بعد ركلة ركنية ليسددها برأسه في شباك الزنفلي.

وبعد 4 دقائق فقط أدرك البنك الأهلي التعادل بأقدام محمود السيد الذي سدد كرة خاطفة وصلته أمام المرمى بعد ارتباك في دفاع الجونة.

شبراوي يهدر فرصة انفراد في الدقيقة 57 بعدما فقد الكرة بغرابة على أعتاب منطقة جزاء البنك الأهلي.

وفي الدقيقة 72 أحرز كريم بامبو هدف التقدم للبنك الأهلي بعد 7 دقائق من دخوله بديلا.

الجونة يكثف ضغطه على البنك الأهلي في الدقائق الأخيرة في محاولة لقلب النتيجة.