أمير مرتضى يكشف سبب استبعاد باتشيكو وكوبر من المرشحين لتدريب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

نفى أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة في نادي الزمالك، وجود جايمي باتشيكو، مدرب الفريق السابق، وهيكتور كوبر، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، بقائمة المرشحين لتدريب الفريق الأبيض خلفا لباتريس كارتيرون.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لبرنامج "في الملعب وأنت سايق" على إذاعة "ميجا اف ام": "باتشيكو مُستبعد من المرشحين لتدريب الفريق بسبب القضية التي رفعها على النادي، لا نريد أن نخلط الأمور ببعضها أو يقال إننا أعدناه بسبب هذه القضية".

وأضاف: "هيكتور كوبر أيضا ليس مرشحا لتدريب الفريق، قبل 3 أو 4 سنوات تواصلنا معه لكنه أخبرنا أنه اعتزل تدريب الأندية، عدة أندية مصرية وسعودية تواصلت معه لكنه رفض".

وأشار أمير مرتضى إلى أن إدارة النادي يعقد اجتماعات مع المرشحين لتدريب الفريق عبر الفيديو، ومن المقرر أن يتم حسم اسم المدير الفني الجديد خلال أسبوع.

وتحدث أمير مرتضى عن إمكانية التعاقد مع فرجاني ساسي، لاعب الفريق السابق، حيث قال: "فرجاي بمثابة أخ لي، لكننا لن نبرم صفقات بدوافع عاطفية".

وأتم: "إذا كان فرجاني هو الخيار الأفضل بالنسبة لنا سنتعاقد معه، وإن كانت هناك خيارات أفضل سنتجه لها".