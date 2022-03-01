لا تقفز.. سر جملة صلاح لجورجينيو أثناء ركلات الجزاء في نهائي كأس الرابطة

الشارقة - اميمة ياسر - وجه محمد صلاح نجم ليفربول، كلمات إلى جورجينيو نجم وسط تشيلسي أثناء توجهه لتسديد الركلة الخامسة من ركلات الترجيح في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، محاولا تشتيته.

ومع تسديد ليفربول للركلة الأولى، نجح كافة لاعبيه في التسجيل حتى الركلة الخامسة التي نفذها بنجاح صلاح، ليأتي الدور على جورجينيو.

وأثناء توجه الإيطالي للعب ركلته، وجه له صلاح كلمتين وهو يضحك بعد أن سدد ركلته في مرمى كيبا، قائلا: "لا تقفز" في إشارة إلى تكنيك لاعب تشيلسي أثناء تنفيذ ركلات الجزاء بشكل عام، محاولًا التأثير على أعصابه.

الإيطالي كان مطالبًا بالتسجيل، وهو ما نجح فيه بالفعل، ويبدو أنه تجاهل نصيحة صلاح، بعد أن نفذ جورجينيو ركلة الجزاء بطريقته المعهودة.

ومن المعروف أن صلاح يرتبط بعلاقة جيدة مع جورجينيو، حيث سبق وأن صوّت الفرعون المصري لصالحه في جائزة أفضل لاعب في العالم.

وتوّج ليفربول لقب كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو"، بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح 11 - 10، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن.

وبها الفوز، أنهى ليفربول احتكار مانشستر سيتي للمسابقة حيث نال السيتي اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة علما أن الفريق الأحمر بات أكثر ناد ينال لقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية برصيد 9 ألقاب مقابل 8 ألقاب للسيتي.