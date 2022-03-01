شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو جبل يوقع للنصر السعودي موسمين فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لنادى النصر السعودي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، بعد أن أصبح من حق اللاعب التوقيع لأي فريق منذ شهر يناير الماضي، نظرًا لانتهاء تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب، إن أبو جبل عقد جلسة مع مسئولي نادى النصر السعودي ووقع على عقود انضمامه للفريق لمدة موسمين، الأمر الذى سيمنع الحارس من التجديد للزمالك بعدما أصبح مرتبطًا بعقد مع نادى النصر.

أضاف المصدر إن أبو جبل كان على ردار النصر السعودي منذ شهر نوفمبر الماضى، إلا إن مباراة الأهلى التي خسرها الزمالك بنتيجة 5 / 3 أدت لتراجع إدارة النصر عن فكرة التعقاد مع الحارس، وبعد أن تألق أبو جبل مع المنتخب في بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون عاد للحسابات من جديد وتم التوصل لاتفاق بين الطرفين ليوقع أبو جبل على عقد مدته موسمين بداية من الموسم المقبل.