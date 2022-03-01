شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. عظيمة أول لاعب مصرى يحترف بالدورى الألمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر محمد عبد العظيم الشهير بـ"عظيمة" لاعب النادى الأهلى السابق، أول مصرى يحترف فى الدورى الألمانى من بوابة فورتونا كولن، موسم 1990-91".

عظيمة بدأ مسيرته مع النادي الأهلي في موسم 1987 حتى موسم 1990 ثم انتقل للاحتراف في كولن الألماني ولعب له موسمين من 1990 حتى 1992، بعدها انتقل لفريق أولدينبيرج الألماني ولعب له موسم وحيد 1992 حتى 1993 وبعدها انتقل لفريق بييليفيلد الألماني لعب له موسم أيضًا 1993-1994.

ثم غادر ألمانيا متجهًا إلى فوروارتس ستير النمساوي لعب له موسم ونصف من يوليو 1994 حتى ديسمبر 1995، وينتقل إلى هيونداي أولسان الكوري في يناير 1996 ولعب له موسم وحيد، لينتقل مجددًا إلى الدوري الألماني عن طريق فريق هومبورج موسم 1997-1998 ثم انتقل إلى فوليندورف الألماني أيضًا لمدة موسم وعاد للاهلي موسم 1999-2000 ثم عاد مجددًا لكولن 2000-2001.

عقب الاعتزال ، قرر عظيمة الاتجاه لمجال التدريب وتقدم إلى الاتحاد الألماني لكرة القدم للحصول على رخصة التدريب للمحترفين وتم إعفائه من الرخصة c نظرًا لمشاركاته الدولية وتاريخه الاحترافي وحصل على الرخصة b ثم الرخصة a وحصل على رخصة دولية خاصة بإعداد الناشئين من الاتحاد الألماني ليتولى تدريب فريق الشباب في كولن 2002-2003 وعاد للتدريب في قطاع الناشئين للأهلي 2003 وحتى 2008 وحصل وقتها على دراسات إعداد المدربين.

وفى 2008 - 2009 انتقل عظيمة لتدريب الحسين الأردني، بعدها تولى تدريب منتخب الأردن للشباب موسمين 2009 حتى 2011، ومنتخب عمان للشباب 2011-2012، وعاد مجددًا للحسين الأردني 2013-2014 وأخيرًا الفيصلي الأردني لمدة شهر واحد فقط.

عظيمة كان يلعب في مركز وسط الملعب وانضم لمنتخب المصري مع محمود الجوهري في موسم 1992 وشارك مع المنتخب في 12 مباراة دولية بين مشاركات ودية وتصفيات كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية، وقد أحرز هدفًا وحيدًا مع المنتخب.