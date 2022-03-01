شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى وفاركو بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة مباراة الأهلى مع نظيره فاركو باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة مثيرة تعد هى الأولى فى تاريخ الناديين بالمسابقة، نلقى الضوء على كواليس هذه المواجهة فى التقرير التالى..

س: ما ترتيب الأهلى وفاركو فى جدول الدورى؟

ج: يحتل الأهلى المركز الثانى بجدول الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 8 لقاءات فاز فى 7 مباريات وتعادل فى لقاء وحيد وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه سبعة أهداف، فيما يحتل فاركو المركز السابع بجدول المسابقة برصيد 15 نقطة بعدما لعب 10 مباريات فاز في خمسة لقاءات وخسر مثلهم ولم يحقق نتيجة التعادل ، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 7.

س: من يدير مباراة الاهلى وفاركو الليلة تحكيمياً ؟

ج: يدير محمد معروف مباراة فاركو والأهلي ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وهشام الدسوقي، ومحمود ناجي حكما رابعا والثنائي أحمد الغندور وهاني عبد الفتاح للفيديو.

س: ماذا فعل الأهلى وفاركو فى آخر مباراة لهم فى الدوري؟

ج: يتطلع الأهلى لمواصلة الانتصارات المحلية بعد الفوز الكبير على المقاصة برباعية نظيفة في الجولة الماضية، فيما خسر فاركو من الطلائع بهدف دون رد في نفس الجولة.

س: ما غيابات الأهلى أمام فاركو ؟

ج: ضمت قائمة المستبعدين فى الأهلى من مباراة فاركو كلا من: "ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ووليد سليمان وأكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون وصلاح محسن ومحمود متولى للإصابة"، فيما تم استبعاد محمد فخرى وزياد طارق ومحمد أشرف لأسباب فنية.

س: ما التشكيل المتوقع لفاركو أمام الاهلى ؟

ج: من المتوقع أن يخوض فاركو مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: جابر كامل، عبدالله بكري، رامي صبري، أحمد الصغيري

خط الوسط: جيفرسون إنكادا، محمود عماد، محمود حمادة

خط الهجوم: شكري نجيب، عمرو جمال، رزقي حمرون.

س: ما التشكيل المتوقع للأهلى أمام فاركو ؟

ج: يبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام فاركو مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: محمد هانى، محمد عبدالمنعم، رامى ربيعة، على معلول.

خط الوسط: حمدى فتحى، أليو ديانج، عمرو السولية.

خط الهجوم: أفشة، وبيرسى تاو، محمد شريف