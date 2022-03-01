شكرا لقرائتكم خبر عن دييجو فرندناو يقود هجوم الإسماعيلى أمام مصر المقاصة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجري الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم، تغييرا وحيدا علي تشكيلته الأساسية قبل مواجهة مصر المقاصة مساء اليوم في إطار الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك علي ملعب الكلية الحربية بالقاهرة.

حيث عاد محمد مخلوف ديفندر الدراويش بدلا من زميله محمد عادل بدون إجراء آي تغييرات آخري علي تشكيلة الفريق، التي جاءت علي النحو التالي ..

عمر رضوان في حراسة المرمي وعصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد دسوقي في خط الدفاع ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد مخلوف وعبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي وأحمد مصطفي في خط الوسط ودييجو فرندناو في خط الهجوم

في حين يجلس علي مقاعد البدلاء كلا من أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمي ومحمد نصر في خط الدفاع وعمر الوحش وعماد حمدي ومحمد عبد السميع وجان موريل في خط الوسط وخالد النبريصي في خط الهجوم، بينما خرج لأسباب فنية محمد بن خماسة ووجيه عبد الحكيم.