شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد راحة 48 ساعة بعد نقطة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري بقياددة حسام حسن لاعبي الفريق راحة من التدريبات 48 ساعة راحة سلبية عقب التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق أمام طلائع الجيش فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء امس الأثنين .

التعادل جاء بمثابه نتيجة سلبية حيث تراجع موقف الفريق فى جدول الدورى من المركز الخامس الى المركز التاسع بعد تفوق عدة اندية عليه في المباريات الأخيرة حسب نتائجهم في المباريات .

ومن جهته أعلن مسولو بالجهاز الفنى ان التعادل غير مرضى ولكنها كره القدم من يهدر الفرص عليه بتحمل العواقب ولكنها مباراة وانتهت وسيتم التجهيز لمباريات كأس مصر عقب العوده من الراحة

فيما أعلن أحمد عبد المجيد نائب رئيس النادى أن مجلس الإداره لن يتعامل بالقطعة ونثق فى الجهاز الفنى ونجدد الثقه فيه وكل الدعم للجهاز الفنى و اللاعبين.