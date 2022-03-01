شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن طاهر يجتمع بحراس الزمالك قبل مواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد ايمن طاهر مدرب حراس مرمي الزمالك اجتماعا مع حراس مرمي الفريق علي هامش مران الفريق اليوم للحديث عن الفترة الماضية وبعض الأخطاء التي وقع فيها حراس مرمي الزمالك .

كما يتحدث طاهر عن الفترة المقبلة وطريقة التدريب التي سيتبعها الجهاز الفني الجديد، وذلك للرفع من مستوى حراس مرمي الزمالك، وأشاد ايمن طاهر بمستوى حراس مرمي الزمالك خلال تدريب الأمس مؤكدا للمقربين منه ان الحراس المتواجدين في الزمالك يحتاجون فقط دعم نفسي عقب تراجع مستواهم.

فيما منح أسامة نبيه المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك تعليمات خاصة لمهاجمي الفريق عمر السعيد وسيف الجزيري بالتركيز امام مرمي المنافسين قبل مباراة فيوتشر المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري.

وطلب نبيه من المهاجمين استغلال الفرص التي تلوح لهم امام المرمي في ظل تعرض الفريق لحالة من العقم التهديفي وظاهرة إضاعة الفرص السهلة التي تسببت في اهدار الفرص لنقاط كثيرة في الدورى ودوري ابطال افريقيا.

ويدخل نادي الزمالك مواجهة من العيار الثقيل وهامة عندما يستضيف نظيره فيوتشر في الثامنة من مساء غدا علي استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدورى، في لقاء صعب للفريقين خاصة الزمالك الذي يسعى لاعبوه وجهازه الفني المؤقت الجديد بقيادة أسامة نبيه لحصد الثلاث نقاط وتحسين النتائج بعد تدهور مستوى ونتائج الفريق علي المستوى الدولي والمحلي تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق والذي رحل عن تدريب الزمالك منذ أيام.