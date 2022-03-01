شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 4 دقائق من تقدم الجونة .. محمود السيد يتعادل للبنك الأهلي "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز محمود السيد لاعب البنك الأهلي هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 26 ، بعد تقدم الجونة بأربع دقائق من أحداث المباراة المقامة حالياً بين الفريقين ، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري هذا الموسم.

وجاء تشكيل الجونة على النحو الآتي: حراسة المرمى: إسلام طارق وخط الدفاع: عمرو طارق، عمرو السعداوي، محمد نجيب، آلان تشامبدي وخط الوسط: نور السيد، سيف العجوز، إسلام محارب ، خط الهجوم: الشبراوي، إسلام عبد النعيم، خالد قمر

في المقابل جاء تشكيل البنك الأهلي على النحو الآتي: حراسة المرمى: محمود الزنفلي الدفاع: أمير مدحت - أحمد ياسين - إسحاق يعقوبو - أسامة إبراهيم الوسط: محمود سيد - أحمد سعيد- محمد هلال- محمد بسيوني الهجوم: ناصر منسي وفادي فريد

وجاء علي مقاعد البدلاء: أحمد صبحي - محمد لعبه - أحمد العش - محمد مصطفى ميدو - موسي دياوارا- محمد حامد - كريم بامبو - شادي رضوان - عاصم صلاح.

ويدخل الجونة اللقاء وفى رصيده 14 نقطة بالمركز الثامن فى جدول المسابقة، جمعها من 9 مباريات، حيث حقق أربع انتصارات وتعادلين وتلقى ثلاث هزائم، ونجح لاعبوه تحت قيادة مدربهم رضا شحاته في تسجيل 7 أهداف وسكنت شباكهم ثمانية أهداف.

فيما يدخل البنك الأهلي المواجهة في الترتيب الثالث عشر برصيد 11 نقطة جمعهم من ثلاثة انتصارات وتعادلين وخمسة هزائم، ونجح لاعبوه تحت قيادة مدربهم خالد جلال في تسجيل 9 أهداف بينما سكنت شباكهم 10 أهداف.