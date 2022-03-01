شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يفتش عن زيارة شباك فاركو بعد غياب 65 يوماً عن التسجيل مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره فاركو باستاد الإسكندرية فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة تعد الأولى فى تاريخ الناديين بالمسابقة، يسعى خلالها محمد شريف مهاجم الاهلى لمصالحة الشباك والعودة لزيارة شباك المنافسين بعد غياب 65 يوماً.

ويعيش محمد شريف مهاجم الأهلى ومنتخب مصر أزمة تهديفية الفترة الأخيرة بعدما ابتعد عن حسابات المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش، الذى وضعه على مقاعد البدلاء في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون بجانب صيامه التهديفي مع الأهلى الفترة الأخيرة.

وشارك محمد شريف فى 4 مباريات فقط بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة، بواقع 54 دقيقة لعب لم يسجل أو يصنع خلالها، وكانت أطول مشاركاته فى لقاء كوت ديفوار لمدة 29 دقيقة فقط، كما تعرض شريف لموقف أكثر صعوبة، بعد الدفع به أمام الكاميرون فى نصف النهائي، ثم استبداله عقب 12 دقيقة فقط.

وعلى صعيد الأهلى، لعب محمد شريف 13 مباراة مع المارد الأحمر هذا الموسم نجح فى تسجيل 4 أهداف وصنع هدفين، وصام شريف عن التهديف فى المباريات التي شارك بها مع الأهلي عقب كأس الأمم الأفريقية، حيث ظهر فى مواجهة بالميراس البرازيلي بديلا، قبل المشاركة أساسيا أمام الهلال السعودي فى مونديال الأندية، ثم ضد الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا، والمقاصة في الدوري المصري ثم أمام صن داونز بدوري الأبطال.

ويعود تاريخ آخر هدف سجله محمد شريف مع الأهلى لـ 26 ديسمبر 2021 حينما سجل فى مرمى فيوتشر بالدوري المصرى بما يعادل 65 يوماً.

وعقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، جلسة مع مهاجمه محمد شريف حيث أكد المدرب لهداف الدوري الموسم الماضى أنه يثق جيداً فى قدراته وأن غياب الأهداف أزمة تواجه أعتى المهاجمين فى العالم، وينبغى ألا يتأثر بها ويتخطى هذه المرحلة بسرعة شديدة، مطالباً اللاعب بعدم الالتفات للانتقادات الجماهيرية التى سوف تزول حينما يعود لممارسة هوايته المعروفة بهز الشباك