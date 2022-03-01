أمير عزمي مجاهد يعتذر عن عدم تولي أي منصب بقطاع ناشئين الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - اعتذر أمير عزمي مجاهد مدرب فريق الزمالك السابق عن عدم تولي أي منصب بقطاع ناشئين القلعة البيضاء بعد رحيله عن الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق.

وكتب أمير عبر صفحته على فيس بوك: "اعتذار .. في البداية أتقدم بجزيل الشكر إلى مجلس إدارة نادي الزمالك على دعوته الكريمة وقرار تعييني مدربا في قطاع الناشئين بالنادي، عقب انتهاء مشوارى مع الفريق الأول كمدرب.



أمير عزمي

وبالشكر إلى جماهير الزمالك العظيمة التي طالما كانت السند والداعم ومصدر الإلهام لنا جميعا

وأؤكد اعتذاري التام عن قبول أي مناصب في قطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة والعودة من جديد لاستكمال مشواري كمدير فني

الذي بدأته قبل عام وحققت خلاله " بداية جيدة"

كانت فيها جماهير الزمالك سندا وعونا لي

والقرار ليس رفضا للزمالك

فلم يأتي اليوم الذي يرفض من صنعه ناديه الحبيب دعوته

بل عودة إلى مسيرة بدأت بالفعل بأحلام كبيرة

في مجال التدريب لم تتوقف سوى تلبية

لدعوة النادي في وقت سابق بالعمل مدربا في الفريق الأول

خلال وقت عصيب أدينا خلاله دورنا .. أصبنا وأخطأنا

ولكن ظل الوفاء والإخلاص عنوانا لهذه الفترة

وخالص الأمنيات بالتوفيق لنادينا العظيم

الزمالك في كافة قطاعاته وإلى الأمام دائما