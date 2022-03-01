شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نقطة فيوتشر.. الأهلى يخشى مقالب الأندية الصاعدة أمام فاركو بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى، فى الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، ضيفاً ثقيلاً على فاركو باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة مثيرة تعد هي الأولى في تاريخ الناديين بالمسابقة نظراً لكون فريق فاركو السكندري يخوض موسمه الاول بدوري الاضواء والشهرة .

وستكون مواجهة فاركو هى الثانية للأهلى أمام فريق صاعد هذا الموسم حيث تعادل مع فيوتشر 1-1 بالجولة السابعة من دوري هذا الموسم فيما لم يلتقى المارد الاحمر مع ايسترن كومبانى الصاعد الثالث لدوري هذا الموسم حتى الان.

ورغم سلسلة النتائج المتميزة للأهلى أمام الفرق الصاعدة من دوري المظاليم تبقى هناك أربعة ذكريات عالقة فى ذكريات عشاق الرداء الأحمر تثير المخاوف دائماً مع أى مواجهة للأهلى أمام الأندية القادمة من دوري الظل، نستعرضها فى السطور التالية..

* غزل السويس

في أول مباراة رسمية للبرتغالي مانويل جوزيه مع الأهلي بمسابقة الدوري العام بولاياته الأولى موسم 2001-2002، تلقى المارد الأحمر هزيمة مذلة على يد غزل السويس بهدفين دون رد بملعب السويس في افتتاحية المسابقة من الفريق الصاعد لدوري الأضواء والشهرة.

*إنبي

لم يكن أكثر المتشائمين من جماهير النادي الأهلي يتوقع سقوط الفريق في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري العام موسم 2003-2004 ومن ثم ضياع حلم عودة الدرع لأحضان الجزيرة، إلا أن رأس سيد عبدالنعيم تخطف اللقب من المارد الأحمر وتهديهه لغريمه الأزلي الزمالك ، حين كان الفريق البترولي حديثه الوجه على دوري الأضواء والشهرة في هذا الموسم.

*اتحاد الشرطة

صعد فريق اتحاد الشرطة للمرة الأولى في تاريخه لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2008-2009، واستطاع لاعبوه من تحقيق المعجزة وإسقاط المارد الأهلاوي في فخ الهزيمة بهدف نظيف بلقاء الفريقين بالدور الأول للمسابقة.

* البنك الاهلى

نجح البنك الاهلى بالموسم الماضى فى خطف نتيجة التعادل رايح جاى أمام الاهلى ليخسر المارد الاحمر أربعة نقاط دفعته لخسارة لقب الدوري فى نهاية الموسم لصالح الزمالك.

* فيوتشر

ونجح فيوتشر فى انتزاع نقطة التعادل من أنياب الاهلى هذا الموسم رغم كونه يخوض الموسم الاول بدوري الاضواء والشهرة وكانت هذه هى المباراة الوحيدة التى فقد فيها المارد الاحمر نقطتين بعدما لعب 8 مباريات فاز فى 7 لقاءات وتعادل أمام فيوتشر 1-1بالجولة السابعة للمسابقة.