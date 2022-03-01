شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة التنس: جاهزون للعودة للمجموعة الثانية فى كأس ديفيز .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد حسن العروسي نائب رئيس إتحاد التنس وكابتن المنتخب الوطنى للرجال فى مواجهة كأس ديفيز ، أن الفراعنة جاهزون من أجل العودة مرة آخرى للمجموعة الثانية .

وقال العروسى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بنادى الجزيرة ان الفريق يستعد من فترة لتلك المواجهة الحاسمة من أجل حجز بطاقة الصعود والعودة للمجموعة الثانية.

وأضاف قائلاً ان التنس فى مصر يشهد تطوراً فى شتى القطاعات وليس لائقا البقاء فى المجموعة الثالثة ليس تقليلا من المنتخبات التى تشارك فيها ولكن لأن التنس فى مصر يخطو خطوات متسارعة للامام ويملك جيلا يستحق اللعب مع الكبار وأيضا حتى نركز تخطيطنا فى كيفية الصعود للمجموعة الأولى.

وقال اللاعب محمد صفوت أن اللاعبين لديهم رغبة كبيرة فى التأهل على حساب الفريق القبرصى لاسيما وأنه كتاب مفتوح ونعلم عنه كل كبيرة وصغيرة، وأضاف قائلا هناك هدف نسعى لتحقيقه وهو الصعود واسعاد الجماهير وتجهيز جيل واعد للمنافسات المقبلة.

ومن جانبه ، أكد ديمتريس هيرودوتو كابتن منتخب قبرص ، أن المواجهة صعبة لاسيما وأنها خارج الديار ، وأضاف قائلا نجهز هذا الفريق منذ عدة سنوات وهو فريق شاب وسنلعب بكل قوة فى اللقاء من اجل تحقيق الفوز .