شكرا لقرائتكم خبر عن بلال علام معلقا على مباراة الأهلى وفاركو بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى، فى الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، ضيفاً ثقيلاً على فاركو باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة مثيرة تعد هي الأولى في تاريخ الناديين بالمسابقة.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وفاركو اليوم الثلاثاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية مع الاعلامى أحمد شوبير وضيوف الاستوديو ( ايمن يونس ) و ( وليد صلاح الدين ) و (محمد فضل ) والفقرة التحكيمية مع ( أحمد الشناوي) وتعليق ( بلال علام ).

يدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بعد خسارته على ملعبه في دوري الأبطال الأفريقي أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بهدف دون رد، ليتأزم موقفه في المجموعة بعد خوض مباراتين اكتفى فيهم بالحصول على نقطة بالتعادل السلبى مع الهلال السودانى.

ويتطلع الاهلى لمواصلة الإنتصارات المحلية بعد الفوز الكبير على المقاصة برباعية نظيفة في الجولة الماضية،فيما خسر فاركو من الطلائع بهدف دون رد في نفس الجولة.