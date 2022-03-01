شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،أيمن أشرف يغيب عن الأهلى 3 مباريات ومهدد بالاستبعاد من رحلة جنوب أفريقيا،فينجادا يرحل عن اتحاد الكرة أول مايو المقبل .

فينجادا يرحل عن اتحاد الكرة أول مايو المقبل

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة بشكل نهائى على رحيل نيلو فينجادا المدير الفنى للجبلاية أول مايو المقبل، وهو موعد انتهاء عقد الخواجة، كما تقرر أن يتم تعيين مدير فنى وطنى خلفا له.

أيمن أشرف يغيب عن الأهلى 3 مباريات ومهدد بالاستبعاد من رحلة جنوب أفريقيا

يواجه أيمن أشرف لاعب الأهلى شبح الغياب عن الفريق المباريات المقبلة للمارد الأحمر محلياً وأفريقياً بسبب عدم اكتمال شفائه من الإصابة الأخيرة التى تعرض لها.

انتهاء الهيمنة المصرية على صدارة تصنيف الاسكواش بعد 4 سنوات على القمة

أنهى النيوزيلندي بول كول، لاعب الاسكواش، هيمنة مصر على التصنيف العالمي للرجال لمدة 4 سنوات متتالية، وذلك بعد تصدره لصنيف شهر مارس الجاري، عقب تأهله إلى الدور نصف النهائي ببطولة ويندي سيتي والتي تعد أحد أكبر البطولات في اللعبة، بينما ودع علي فرج لاعب وادي دجلة وأخر متصدر مصري للتصنيف، منافسات ويندي سيتي من الدور ربع النهائي.