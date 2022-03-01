شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية المواجهة الوحيدة التي جمعت مجدى عبد العاطى أمام الأهلى قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة مباراة الأهلى مع نظيره فاركو باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة تعد هي الأولى فى تاريخ الناديين بالمسابقة

وتعد مباراة الليلة هى الثانية لمجدى عبد العاطى المدير الفنى لفاركو أمام الاهلى كمدير فنى حيث واجه المارد الأحمر للمرة الاولى فى موسم 2019- 2020 حينما كان مديراً فنياً لأسوان وخسر وقتها بخماسية مقابل هدف ، وجاءت أهداف الأهلي في تلك المباراة عبر كل من: جونيور أجاي، حسين الشحات، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، رمضان صبحي ، وسجل هدف أسوان الوحيد، الإثيوبي أوميد أوكري.

ويقدم فاركو هذا الموسم مستويات مميزة وخطف لاعبوه الأنظار بسبب الأداء والنتائج التي حققها الفريق حتى الآن، وسيطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي تساعده في مشواره بالدوري هذا الموسم بحسب تأكيدات مجدى عبد العاطى المدير الفني للفريق البرتقالى الذى يتسلح بنجومه لاسيما أن فريقه لا يعرف التعادل وهو ما يعكس قوة الأداء الهجومي للفريق.

ويملك فاركو عناصر مميزة صاحبة خبرات، على رأسها مهاجمه عمرو جمال بجانب المدافع رامي صبري وزميله أحمد عبد العزيز مودي بخلاف بعض العناصر الواعدة مثل محمد صبحي حارس المرمى وأحمد شريف والجزائري رزقي حمرون.