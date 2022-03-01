شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول .. البنك الأهلي يتعادل مع الجونة 1-1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الجونة والبنك الأهلى بالتعادل الإيجابي 1-1 فى المباراة المقامة حالياً بين الفريقين ، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري.

تقدم للجونة سيف العجوز في الدقيقة 22 من زمن اللقاء، ونجح البنك الأهلي في العودة سريعا وأدرك هدف التعادل بعدها بأربع دقائق ، عن طريق محمود السيد في الدقيقة 26.

وجاء تشكيل الجونة على النحو الآتي: حراسة المرمى: إسلام طارق

خط الدفاع: عمرو طارق، عمرو السعداوي، محمد نجيب، آلان تشامبدي

خط الوسط: نور السيد، سيف العجوز، إسلام محارب

خط الهجوم: الشبراوي، إسلام عبد النعيم، خالد قمر

في المقابل جاء تشكيل البنك الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: أمير مدحت - أحمد ياسين - إسحاق يعقوبو - أسامة إبراهيم

الوسط: محمود سيد - أحمد سعيد- محمد هلال- محمد بسيوني

الهجوم: ناصر منسي وفادي فريد

وجاء علي مقاعد البدلاء:

أحمد صبحي - محمد لعبه - أحمد العش - محمد مصطفى ميدو - موسي دياوارا- محمد حامد - كريم بامبو - شادي رضوان - عاصم صلاح.

ويدخل الجونة اللقاء وفى رصيده 14 نقطة بالمركز الثامن فى جدول المسابقة، جمعها من 9 مباريات، حيث حقق أربع انتصارات وتعادلين وتلقى ثلاث هزائم، ونجح لاعبوه تحت قيادة مدربهم رضا شحاته في تسجيل 7 أهداف وسكنت شباكهم ثمانية أهداف.

فيما يدخل البنك الأهلي المواجهة في الترتيب الثالث عشر برصيد 11 نقطة جمعهم من ثلاثة انتصارات وتعادلين وخمسة هزائم، ونجح لاعبوه تحت قيادة مدربهم خالد جلال في تسجيل 9 أهداف بينما سكنت شباكهم 10 أهداف.