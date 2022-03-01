شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل بطولة البحر المتوسط للمصارعة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد المتوسطى للمصارعة تأجيل منافسات بطولة البحر المتوسط التى كان مقرر إقامتها بالإسكندرية مارس الجارى ، بسبب اعتذار عدد من الدول عن المشاركة .

ومن المقرر أن يتم تحديد موعد اخر لإقامة البطولة بعد أن يكتمل العدد المقرر مشاركته ، لموعد اخر نظرا لاعتذار الكثير من الدول بسبب كورونا بها ، و تعذر حضورهم .

وكان الاتحاد المتوسطى للمصارعة وافق على طلب نظيره المصرى، باستضافة منافسات بطولة البحر المتوسط المقرر إقامتها فى الفترة من 25 إلى 27 مارس المقبل.

كان اتحاد المصارعة تقدم بطلب إلى نظيره المتوسطى، لاستضافة منافسات بطولة البحر المتوسط، بجانب تقدم صربيا بنفس الطلب، إلا أن مسئولى الاتحاد المتوسطى وافقوا على الملف الذى تقدم به الجانب المصرى.

أرسل الاتحاد المصرى خطابا إلى الاتحاد المتوسطى لاستضافة البطولة ومعرفة تفاصيل وشروط استضافتها أن وهو ما تمت الموافقة عليه، على أن تقام بالإسكندرية ، ولكن تم التأجيل خلال الساعات القليلة الماضية .