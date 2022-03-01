أمير مرتضى: رواتب لاعبي الزمالك والأهلي وبيراميدز بين الأعلى في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة في نادي الزمالك، أن الفريق الأبيض يعيش أوضاعا غير طبيعية، مشيرا إلى أن هناك 11 لاعبا تنتهي عقودهم بنهاية الموسم.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لبرنامج "في الملعب وأنت سايق" على إذاعة "ميجا اف ام": "لا يوجد فريق في العالم يتدرب بـ37 لاعبا من ضمنهم حارسين فقط".

وأضاف: "لا أستطيع القول ما إذا كان هذا خطأ باتريس كارتيرون أم اللجان السابقة المكلفة بإدارة النادي، قد يكون المدرب فقد السيطرة على اللاعبين لكن هناك أشياء لا علاقة له بها، مثل انتهاء عقود 11 لاعبا بنهاية الموسم الجاري، وهو ما يجعلهم يفقدون تركيزهم في الملعب".

وتابع: "لو كان محمد صبحي موجودا مع الفريق كنا سنستخدمه للضغط على بقية الحراس، الزمالك أكبر من أي شخص".

وأردف: "عقود لاعبي الزمالك من بين الأعلى في أفريقيا مثل الأهلي وبيراميدز، فلا يجوز للاعب أن يقول إنه أضحي من أجل الفريق، اللاعبون يحصلون على أرقام تقترب مما يحصل عليه لاعبو أندية الخليج ولابد من تقنين العقود في مصر".

واستمر: "لن نقوم بتجديد عقد لاعب بسبب شعبيته أو جماهيريته ولا نريد الحديث عن الماضي، لا يجوز القول إن فلانا جلب الدوري قبل سنوات أو توج بلقب كذا قبل سنوات، أنا ضد هذا الأمر لأن كرة القدم لعبة جماعية وليست فردية".

وأتم: "كان من الوارد ألا تكون هناك مشكلة خاصة بالعقود، وقتها لو كانت النتائج سلبية كانت الإدارة ستتخذ موقفا حاسما وتجدد دماء الفريق، كيف أدفع 300 مليون جنيه في الموسم وأتوج ببطولة وأخسر أخرى؟ هناك طموح للجمهور".‎