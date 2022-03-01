مصدر لمصراوي: طبيب الأهلي في طريقه إلى القاهرة بعد سلبية مسحته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

أثبتت المسحة التي خضع لها الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي صباح اليوم شفائه التام من فيروس كورونا بالنمسا.

وكان أبوعبلة قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا علي هامش مرافقته لعمار حمدي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بالنمسا لإجراء جراحة الرباط الصليبي وخضع للعزل هناك.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن أبوعبلة بدأ رحلة العودة للقاهرة من النمسا حالياً حيث سيتوجه إلى ألمانيا ومنها إلى مصر .

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة فاركو المقرر لها مساء اليوم بإستاد الإسكندرية ضمن مباريات الدوري.