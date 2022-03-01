مصدر لمصراوي: الأهلي يتلقى موافقة مبدئية بحضور 5 آلاف مشجع لمباراة المريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

أرسلت إدارة الأهلي خطاباً رسمياً تطلب فيه حضور جماهيري لمباراة الفريق الأول لكرة القدم مع المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل بملعب الأهلي we السلام.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن إدارة الأهلي طلبت حضور جماهير لمباراة الفريق مع المريخ السوداني ولم تحدد في خطابها عدد الجماهير التي تريده.

وأضاف، أن هناك موافقة مبدئية تلقتها إدارة الأهلي علي حضور 5 آلاف مشجع لتلك المباراة وسوف تنتظر وصول إخطار رسمي بناء على خطابها لاتحاد الكره المصري الذي قام بدوره بمخاطبة الجهات المعنية.

ويلتقي الأهلي مع المريخ السوداني السبت المقبل بملعب الأهلي we السلام في المواجهة المؤجلة من الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولي لدوري أبطال أفريقيا.