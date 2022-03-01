كلوب يتحدث عن.. تحقيق الرباعية.. إصابة ألكانتارا.. وتغييرات محتملة أمام نورويتش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن إمكانية تحقيق الريدز الرباعية هذا الموسم (الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس الرابطة "فاز بها" وكأس الاتحاد الإنجليزي)، كما أوضح طبيعة إصابة تياجو ألكانتارا لاعب الفريق.

ويستعد ليفربول لمواجهة نورويتش سيتي مساء غد الأربعاء ضمن منافسات الدور الخامس لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وخلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة ليفربول ونورويتش، قال كلوب: "قدمنا أداء مذهل أمام تشيلسي، عقلية الفريقين كانت جيدة، مستوى تركيز الفريقين كان مجنونا، هل سنستمر على هذا المنوال حتى نهاية الموسم؟ لا أعلم لكننا سنحاول".

وعن حديث جماهير ليفربول بشأن تحقيق الرباعية، قال المدرب الألماني: "لا أعتبرها مجاملة، من الجيد أن الجماهير تعتقد أننا يمكننا تحقيق أشياء جيدة، أمامنا عدة مواجهات قوية من الآن وحتى نهاية شهر مايو".

وتابع: "لقد فزنا بكأس كاراباو، نتخلف عن السيتي في الدوري الإنجليزي، والآن لدينا نورويتش سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي".

وبسؤاله عن إصابة تياجو ألكانتارا، قال: "لم أر ما حدث، شاهدته في الإحماء، ثم عدت ورأيته مستلقيا على السرير ويشكو من إصابة في أوتار الركبة.. بالتأكيد لم تكن لحظة جيدة".

وعن مباراة نورويتش، قال: "علينا إجراء تغييرات على التشكيل لأننا لعبنا 120 دقيقة يوم الأحد أمام تشيلسي".

وبسؤاله عن مستوى لويس دياز، أجاب: "لقد قدم أداء جيدا، نحن بحاجة لهذا النوع من اللاعبين، كبداية كان جيدا بشكل لا يصدق.. آمل أن يواصل التألق".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة (من 27 جولة) بفارق 6 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني ويتبقى له مباراة.