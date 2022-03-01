تتويجان بالدوري في 7 تجارب سابقة.. ماذا قدمت المدرسة البرتغالية مع الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

رحل كارتيرون عن تدريب الزمالك بعد الاتفاق على فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، ولا يزال الحديث الأكثر انتشارا في الأوساط الرياضية بين الجماهير عن هوية المدير الفني الجديد للفريق الأبيض.

ولم تحسم إدارة الزمالك قرارها بشأن جنسية المدير الفني الجديد للفريق، بالتزامن مع الترشيحات لعودة المدرسة البرتغالية لتولي مهام الفريق، حيث كان هناك 7 تجارب سابقة مع 6 مدربيين برتغاليين، كانت الحصيلة التتويج بلقبين للدوري خلال الألفية الجديدة.

ومن جانبه، أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه يفضل التعاقد مع مدرب أجنبي يحمل الجنسية البرتغالية خلفا للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج ملعب "البلدوزر" المذاع عبر قناة الشمس، قال أحمد مرتضى: "في رأيي الشخصي، أُفضل التعاقد مع مدرب برتغالي أو لأن المدرسة البرتغالية لديهم شخصية قوية، ويستطيعون السيطرة على الفريق بشكل كبير، كما أن لديهم انضباط وواقعية في كرة القدم".

ويستعرض يلا كورة تاريخ المدرسة البرتغالية في مهمة تدريب فريق الزمالك.

نيلو فينجادا

تولي نيلو فينجادا قيادة الزمالك خلال فترة ولايته موسم 2003 -2004.

قاد المدرب البرتغالي، الزمالك في 59 مباراة؛ حيث فاز في 42 مباراة وهُزم في 8 مباريات وتعادل في 9 مباريات.

الـ 59 مباراة كانت ضمن 7 بطولات:

- الدوري: توّج الزمالك بالبطولة برصيد 68 يليه الأهلي برصيد 59.

- كأس مصر: خرج من البطولة أمام الترسانة بركلات الترجيح.

- السوبر المصري: هُزم من الأهلي بركلات الترجيح.

- بطولة الأندية العربية الموحدة الثانية لكرة القدم: توّج بالبطولة على حساب نادي الكويت الكويتي.

- كأس السوبر "السعودي - المصري": توّج بالبطولة على حساب نادي اتحاد جدة السعودي.

- دوري أبطال العرب: حل بالمركز الثالث.

- دوري أبطال أفريقيا: خرج على يد الجيش الروندي بالهزيمة 4 -1 ذهابًا ثم الفوز إيابًا بـ 3 - 2.

كاجودا

البداية الجيدة للمدرسة البرتغالية دفعت إدارة القلعة البيضاء لتكرارها موسم 2005 -2006، مع مانويل كاجودا، هذه المرة، بجهاز فني ضم لاعبا الزمالك السابقين أحمد رمزي وعصام مرعي، ولكنه لم يستمر مع الزمالك سوى 10 أشهر.

وحصل الزمالك وصيفًا لبطولة الدوري لصالح الأهلي بفارق 14 نقطة؛ حيث فاز في 18 مباراة وهُزم في 5 وتعادل في 4، ليرحل بعدها عن النادي.

جايمي باتشيكو

الولاية الأولى

أعلن الزمالك التعاقد مع البرتغلي جايمي باتشيكو في أكتوبر 2014، ليختفي المدرب في يوم رأس السنة ثم يظهر كمدرب لنادي الشباب السعودي.

فرغم النتائج الإيجابية له إلا أن أزماته مع الإدارة عجلت برحيله، حيث قاد الفريق في 12 مباراة ببطولة الدوري فاز في 9 وتعادل في اثنتين سلبيًا وهُزم في واحدة أمام إنبي.

الولاية الثانية

كان المدرب البرتغالى قد تولى تدريب الفريق في ولاية ثانية بدأت منذ شهر سبتمبر الماضي، وتخللتها خوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، ونصف نهائي كأس مصر، وكذلك خوض عدة مباريات في دوري 2020/ 2021.

وقاد باتشيكو الزمالك في 26 مباراة بثلاث بطولات هي كأس مصر، الدوري المصري، دوري أبطال أفريقيا؛ حيث لم يعرف الفريق تحت قيادة الهزيمة سوى 4 مرات بينما تعادل في 6 مواجهات وفاز في 16 مباراة.

جورفان فييرا

أعلن الزمالك التعاقد معه في أغسطس 2012، قبل أن يُعلن رحيله في يونيه 2013؛ حيث قاد الفريق في22 مباراة فاز في 14 وتعادل في 5 وهُزم في 3.

جيسوالدو فيريرا

الأداء الجيد الذي ظهر به الفريق دفع الإدارة لاختيار برتغالي أخر خلفًا لـ "باتشيكو"، بذات الجهاز الفني؛ حيث أعلنت في يناير 2015 التعاقد مع

جيسوالدو فيريرا، قبل أن يسافر إلى بلده في نوفمبر من العام ذاته مُرسلاً استقالته لإدارة الزمالك؛ لمشاكل الإدارة معه رغم النتائج الإيجابية ثم تولى مهمة تدريب نادي السد القطري.

ورغم قصر الفترة التي تولى فيها المهمة إلا أن جماهير الفريق ارتبطت به ولقبته بـ "البروفيسور"؛ حيث أعاد درع الدوري لميت عقبة بعد غياب 11 عامًا وحصل على بطولة الكأس وهزم في سيناريو مثير من الأهلي في نهائي السوبر وخرج من دور نصف نهائي الكونفيدرالية أمام النجم الساحلي في مباراة إياب زادت من تقدير الجماهير له.

وقاد " فيريرا" الزمالك في 27 مباراة ببطولة الدوري؛ حيث فاز في 20 مباراة وتعادل في 4 وهُزم في 3.

إيناسيو

قاد أوجوستو إيناسيو الزمالك خلال 114 يومًا بداية من أبريل وحتي يوليو لعام 2017.

وقاد إيناسيو الزمالك منذ قدومه في 4 بطولات مختلفة:" الدوري، الكأس، دوري أبطال أفريقيا، البطولة العربية"؛ حيث لعب 22 مباراة فاز في 10 بنسبة نجاح 50% وتعادل في 6 وهُزم في مثلهم ـ من ضمنهم مباراة المقاصة التي انسحب الزمالك منها .

ففي بطولة الدوري حل الزمالك مع نهاية جولاته ثالثاً في جدول الترتيب ليُشارك بالبطولة الكونفيدرالية بالموسم المقبل.

وفي بطولة الكأس فاز بمباراة وحيدة خاضها معه الفريق أمام طلائع الجيش بثلاثية نظيفة بنسبة فوز100%.

وفي البطولة العربية قاد فريقه بمباراتين تعادل في الأولى أمام الفتح الرباطي المغربي وهُزم في الثانية أمام العهد اللبناني ليحتل ثالثا في المجموعة ويصعب فرصه في التأهل للدور التالي بنسبة فوز 0%.