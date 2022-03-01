مصدر بالكاف لمصراوي: اتجاه لتغيير موعد ومكان مباراة صنداونز والأهلي في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد:

كشف مصدر مسئول بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وجود اتجاه كبير لدى إدارة المسابقات في كاف لتغيير موعد وتوقيت ومكان مباراة صنداونز والأهلي بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفا على صندوانز ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لبطولة دوري الأبطال.

وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "إدارة المسابقات بالإتحاد الأفريقي لكرة القدم ستقرر خلال الـ 72 ساعة القادمة نقل مباراة صنداونز والأهلي من ملعب رويال بافوكينج إلي ملعب آخر - لم يتحدد بعد - خارج مدينة ريستونبرج بسبب عدم جاهزية أرضية الملعب في الفترة القادمة، علاوة علي استبعاد اللعب في مدينة بريتوريا أيضاً".

ومن المقرر أن يتم إخطار طرفي المباراة قبل نهاية الأسبوع الجاري بشكل رسمي بمكان وملعب المباراة بعد اعتماد الملعب البديل خلال الساعات القليلة القادمة .

وفي سياق متصل، قال المصدر بالكاف، إن نادي صنداونز طلب رسميا خلال تغيير توقيت مباراته مع الأهلي لتقام يوم السبت 12 مارس الجاري في الثالثة عصراً بدلاً من الموعد المبدئي الذي كان محدد سلفا بإقامة المباراة يوم الجمعة 11 مارس الجاري في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة .

وكان ملعب رويال بافوكينج قد استضاف مباراة صنداونز أمام الهلال السوداني بعد اعتماده من قبل كاف لإقامة مباريات بطل جنوب أفريقيا في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بعد غلق ملعبي لوكس موريبي ولوفتس في بريتوريا لعدم الجاهزة أيضاً.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى بعد مرور 3 جولات، تعادل سلبيا في الثانية أمام الهلال وخسر في الثالثة أمام صندوانز، بينما تأجلت الجولة الأولى ضد المريخ لارتباط الفريق الأحمر بالمشاركة في كأس العالم للأندية على أن تقام في الخامس من شهر مارس الجاري.