شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة محمد معروف قبل مواجهة فاركو الليلة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد استاد الإسكندرية، فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء مواجهة فاركو مع الأهلي، ضمن الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز ، وتُعد هذه المواجهة الأولى تاريخيا بين الفريقين، نظرا لأن فاركو صاعد حديثا لدوري الأضواء.

ويدير محمد معروف مباراة فاركو والأهلي ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وهشام الدسوقي، ومحمود ناجي حكما رابعا والثنائي أحمد الغندور وهاني عبد الفتاح للفيديو.

محمد معروف حكم مباراة فاركو والاهلى الليلة، هو حكم دولى من محافظة سيناء اكتشفه الراحل محمد حسام فى معسكر الحكام الواعدين عام 2010، يعمل أستاذا جامعيا فى كلية التربية الرياضية جامعة العريش، وهو من حكام النخبة "ب" فى الاتحاد الأفريقى.

وتعد مباراة الاهلى وفاركو الاهلى التى يديرها للمارد الاحمر هذا الموسم فيما أدار مباراتين للأهلى فى الموسم الاولى الاولى شهدت خسارة المارد الاحمر أمام غزل المحلة بهدف دون مقابل فى الجولة 19، وقدم مسئولى الاهلى وقتها شكوى للجنة الحكام ضد معروف، بداعى تغاضى الحكم عن احتساب ركلة جزاء لصالح محمد هانى لاعب الأحمر بعد عرقلته داخل منطقة جزاء المحلة، وغيرها من القرارات العكسية - وفقا لوجهة نظر مسؤولى النادى الأهلى.

بينما فى الثانية فاز الاهلى على الانتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى 25 يوليو 2021 بالجولة 24 للدوري .

وسبق وأدار محمد معروف 16 مباراة للنادى الاهلى منها 15 فى بطولة الدوري، فاز فى 11 مباراة وخسر مباراتين وتعادل فى مباراتين، بالإضافة إلى مباراة فى كأس مصر أمام الاتحاد فاز بها المارد الأحمر.

وجاءت الخسارة الاولى للأهلي مع صافرة محمد معروف ضد الاتحاد السكندري بأربعة مقابل ثلاثة فى الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري موسم 2018-2019.

واحتسب محمد معروف ثلاث ركلات جزاء للنادي الأهلي ولم يطرد أي لاعب من قبل للأحمر وأشهر البطاقة الصفراء 21 مرة للاعب من الأهلي.