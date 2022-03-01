شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نظام التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنطلق المرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية لكرة السلة يوليو المقبل بمشاركة المنتخب المصرى ، بعد أن أقيمت المرحلة الأولى بالسنغال وجمع خلالها المنتخب 5 نقاط.

تقام التصفيات بمشاركة 16 فريقا مقسمين الى 4 مجموعات ، وتقام على مرحلتين ، تنقسم كل مرحلة إلى دورين ، يصعد من كل مجموعة 3 فرق .

استضافت السنغال الدور الأول من المرحلة الأولى على أن يقام الدور التالى بمصر والتى اقتربت بشدة من استضافة المنافسات.

وفيما يخص المرحلة الثانية فيشارك بها 12 فريقا من أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بكل مجموعة، يكون اجمالى الفرق 12 يتم تقسيمهم إلى مجموعتين، يلتقى الصاعدون من المجموعة الأولى مع الصاعدون من المجموعة الثالثة، والمجموعة الرابعة مع المجموعة الثانية اى أن مصر لن تواجه فرق مجموعتها مرة أخرى .

وبعد انتهاء المرحلتين يصعد 4 فرق مباشرة لكأس العالم بواقع 2 من كل مجموعة، ويلتقى الثالث مع نظيره من المجموعة الاخرى مباراة فاصلة لحسم المتأهل منهم