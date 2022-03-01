شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الجيش وديا استعدادا لربع نهائى كأس السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق كرة السلة بنادى الزمالك مباراة ودية مع طلائع الجيش يوم الجمعة المقبل، فى إطار الاستعداد لمباريات ربع نهائى كأس مصر لكرة السلة رجال ، والذى يقام 8 مارس الجارى .

ومن المقرر أن تقام المباراة بصالة عبد الرحمن فوزى بميت عقبة ، لتجهيز الفريقين للمباريات المقبلة ، حيث يلتقى الزمالك مع المصرية للاتصالات ، و الجيش مع سموحة .

ووفقا لجدول المباريات التى أعلنته اللجنة وأرسلته إلى الأندية المتأهلة لربع نهائى البطولة فجاء كالتالى:

الثلاثاء 8 مارس، الاتحاد مع القناة بصالة الاتحاد، والجيش مع سموحة بصالة الجيش، والمصرية للاتصالات مع الزمالك بصالة المركز الأولمبى بالمعادى، بينما يلتقى الأهلى مع أصحاب الجياد بصالة الأهلى.

وفيما يخص الدور قبل النهائى فيقام يوم السبت 12 مار س، على أن يقام النهائى 14 من نفس الشهر، وتقام مباراتى قبل النهائى والنهائى بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.